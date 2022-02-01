Белоруссия пообещала жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил о введении жестких ответных мер на решение Литвы прекратить транзита белорусского калия, уточнив, что эти ограничения коснутся железнодорожного транспорта.

«Ответные меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», - заявил белорусский премьер, отметив, что литовским коллегам был предложен диалог по этому вопросу и «дверь никогда не закрыта».

Глава белорусского правительства отметил, что Минск переориентировал транзит своего экспорта с Литвы на России, а потери в маржинальности будут компенсированы ростом мировых цен. Он также сообщил о планах Белоруссия взыскать с прибалтийской республики штрафы за расторжение контракта на транзит удобрений, отметив, что иски уже поданы в литовский суд.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит литовских товаров через территорию республики в Китай. Таким образом белорусский лидер отреагировал на то, что прибалтийская республика не пускает в свои порты товары из Белоруссии.