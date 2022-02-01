Путин поздравил Льва Лещенко с 80-летием

Лев Лещенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил российского певца Льва Лещенко с 80-летием. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Российский лидер заявил, что артист добился всенародной любви благодаря своему таланту, оптимизму и преданности искусству. Также он отметил исполнительское мастерство Лещенко.

- Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одарённых певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов, — гласит текст телеграммы президента РФ.

Ранее Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Константина Хабенского с 50-летним юбилеем. Глава государства направил актеру телеграмму, в которой пожелал ему здоровья и успехов. Президент отметил «большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи».