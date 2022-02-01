На Украине отменят призыв на срочную военную службу с 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную службу и увеличении численности армии. Фото: REUTERS

Украинский президент Зеленский подписал указ «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии». В этом документе предусмотрен отказ от призыва на срочную военную службу, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Указом Зеленского призыв на срочную военную службу отменяется с 1 января 2024 года. Этот же документ предусматривает за три года увеличение украинской армии на 100 тысяч человек и создание 20 дополнительных бригад ВСУ.

«Этот указ – старт перехода Украины к профессиональной армии. Этот указ – не потому, что «скоро война». Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир – мир в Украине», – сказал Владимир Зеленский, комментируя указ.

Чтобы сделать службу по контракту более привлекательной для украинцев, в документе предусмотрено увеличение довольствия военнослужащих, обеспечение их жильем и увеличение срока контрактов.

Ранее сообщалось, что на Украине должны стать на воинский учет все женщины 18-60 лет, имеющие воинские или родственные таковым специальности, даже если эти женщины беременны или воспитывают маленьких детей. Подробности здесь на kp.ru.