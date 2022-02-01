Премьер Венгрии высоко оценил российскую помощь стране в энергетике и борьбе с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил российскую помощь республике в энергетической сфере, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, выразив благодарность президенту России Владимиру Путину.

Венгерский премьер также указал на заинтересованность Будапешта в увеличении объемов поставок российского газа. «Очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года). В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения поставок», - заявил глава правительства Венгрии на переговорах с российским лидером во вторник, 1 февраля.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил разочарованность тем, что европейский регулятор до сих пор не признал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», отметив, что в стране совершенно законным методом признали российский «Спутник V» и китайский Sinopharm.