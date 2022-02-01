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Политика1 февраля 2022 12:07

Путин: Для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение

В том числе для укрепления связей со славянскими государствами, отметил президент
Анастасия СОБОЛЕВА
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Путин отметил, что в нашей стране особое место занимает изучение культуры славянского мира

Путин отметил, что в нашей стране особое место занимает изучение культуры славянского мира

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 1 февраля поздравил с юбилеем участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук (РАН). Текст телеграммы с поздравлениями президента опубликован на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил, что в нашей стране особое место занимает изучение культуры славянского мира. Он отметил, что предшествующие поколения отечественных ученых-исследователей сделали большой вклад в мировое гуманитарное сознание и заложили традиции к изучению уникального наследия славян.

Владимир Владимирович также поощрил стремление студентов Института славяноведения к реализации востребованных исследовательских проектов.

Путин подчеркнул, что для России история славянского народа очень важна, в частности, для того, чтобы применять эти знания для "укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты".

Российский лидер также отметил вклад Института славяноведения в подготовку высококвалифицированных кадров, проведение просветительской и экспертной деятельности.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Путин поздравил с 80-летие российского певца Льва Лещенко.