Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьером Италии Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба российского лидера, политики обсудили ситуацию вокруг Украины.

«В связи с выраженной Марио Драги обеспокоенностью развитием ситуации вокруг Украины Владимир Путин дал оценку действиям Киева, уклоняющегося от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта. Подчеркнута необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер», – сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили выработку долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности России. Путин подчеркнул важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в документах ОБСЕ.

Кроме того, политики обменялись информацией о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Российский лидер также передал поздравления Серджо Маттарелле, переизбранному на прошлой неделе на пост президента Италии.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России заявил, что украинский кризис далек от завершения, отметив, что на словах Германия и Франция не оспаривают важность Минских соглашений, однако на деле потакают курсу руководства Украины.