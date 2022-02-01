Еврокомиссия выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Председатель Еврокомиссии Урсуля фон дер Ляйен заявила о выделении 1,2 млрд евро макроэкономической помощи Украине. Фото: REUTERS

Евросоюз выделит Украине 1,2 миллиарда евро по программе макрофинансовой помощи. Об этом во вторник 1 февраля заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Программа утверждена Еврокомиссией, деньги Украина получит после того, как ее одобрят Европарламент и Совет ЕС.

«Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи 600 млн евро как можно раньше», - цитирует ТАСС Урсулу фон дер Ляйен.

Деньги будут переведены Украине двумя равновеликими траншами, причем второй будет предоставлен в течение года после того, как будут оценены результаты работы правительства этой страны «по ряду ключевых направлений», уточнила председатель ЕК.

Большая часть средств, которые Украина получит в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживание внешнего госдолга.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи, который предполагал выделение Киеву 1,2 млрд евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Всего же с 2014 года Евросоюз уже предоставил Украине рекордный объем помощи в 17 млрд евро.