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Здоровье1 февраля 2022 14:51

Гинцбург назвал назальный спрей вероятной формой вакцины для детей младше пяти лет

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в какой форме может выпускаться вакцина от коронавируса для детей до пяти лет
Мария ПАВЛОВА
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Гинцбург рассказал, в какой форме может быть выпущена вакцина от ковида для детей до пяти лет.

Гинцбург рассказал, в какой форме может быть выпущена вакцина от ковида для детей до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Гинцбург рассказал, в какой форме может выпускаться вакцина для детей младше пяти лет. Руководитель центра имени Гамалеи предположил, что это может быть назальный спрей. Также он не исключил, что для маленьких детей может быть использована разведенная в определенной пропорции вакцина «Спутник V».

«Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», - цитирует Гинцбурга Интерфакс.

Александр Гинцбург уточнил, что прежде чем говорить о форме вакцины для детей от полугода до пяти лет, нужно дождаться отчета по испытаниям интраназальной вакцины для взрослых.

«Согласно законодательству - здесь никуда не денешься. То есть только после того, как закончится и будет подан отчет в Минздрав по испытаниям интраназальной вакцины на взрослых»,- сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что центр им. Гамалеи запатентовал вакцину от коронавируса для детей всех возрастов на основе препарата «Спутник V». Подробности о том, что представляет собой новый препарат и в чем его отличие от вакцины для взрослых, читайте здесь на kp.ru.