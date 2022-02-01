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Политика1 февраля 2022 15:05

Власти США не считают «вторжение» России на Украину неизбежным

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон не считает «вторжение» России на Украину неизбежным
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Власти США не считают «вторжение» России на Украину неизбежным

Власти США не считают «вторжение» России на Украину неизбежным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не считают, что Россия непременно совершит агрессию против Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Я бы не сказала, что мы считаем его неизбежным, потому что мы пока пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации. Надеемся, что Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации», – сказала дипломат в интервью радиостанции NPR.

Как сообщила Томас-Гринфилд, Вашингтон считает заседание Совета Безопасности ООН по Украине «абсолютным успехом», поскольку США на нем «рассказали всему миру то, что слышали от русских».

Как писал сайт kp.ru, накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада не привели доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.

Напомним, заседание Совбеза ООН прошло в понедеьник, 32 января, по просьбе Соединенных Штатов. Как отмечала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».