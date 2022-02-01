Власти США не считают «вторжение» России на Украину неизбежным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не считают, что Россия непременно совершит агрессию против Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Я бы не сказала, что мы считаем его неизбежным, потому что мы пока пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации. Надеемся, что Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации», – сказала дипломат в интервью радиостанции NPR.

Как сообщила Томас-Гринфилд, Вашингтон считает заседание Совета Безопасности ООН по Украине «абсолютным успехом», поскольку США на нем «рассказали всему миру то, что слышали от русских».

Как писал сайт kp.ru, накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада не привели доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.

Напомним, заседание Совбеза ООН прошло в понедеьник, 32 января, по просьбе Соединенных Штатов. Как отмечала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».