ВОЗ обеспокоена быстрым распространением «омикрона» и ростом смертности от коронавируса в мире

В ВОЗ заявили о росте количества инфицированных коронавирусом и умерших от ковида. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность ростом смертности от коронавируса в большинстве регионов планеты. Об этом он сказал во время брифинга во вторник 1 февраля. Трансляция брифинга доступна здесь в социальных сетях ВОЗ.

Гебрейесус заявил, что распространение омикрон-штамма идет пугающе быстро.

«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», - сказал глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус заявил о росте смертности от коронавируса в большинстве регионов планеты.

«Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты», - добавил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Дании отменяют все связанные с коронавирусом ограничения. Почему это делают несмотря на рекордное количество инфицированных и почему другие европейские страны готовы последовать примеру Дании, читайте здесь.

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