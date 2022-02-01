Внимание, опасность: при каких симптомах у детей нужно срочно вызывать «скорую»

Самолечением ребенка заниматься не стоит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Омикрон» продолжает косить детей: в садиках и школах на карантин уходят класс за классом и группа за группой. И несмотря на то, что врачи продолжают говорить о том, что этот штамм ковида переносится немного легче, но дети, которые пока мало знакомы с ковидом, могут выдать непривычные симптомы. К тому же, врачи-педиатры перегружены, в поликлиниках очереди, и многие родители избегают вызова врача или личного похода на прием, чтобы в живой очереди не подцепить чего похуже. Что ж, некоторая логика в этом есть. Хотя и Минздрав, и педиатры настаивают – самолечением ребенка заниматься не стоит:

- Я считаю, что у детей младшего возраста (до 5 лет) осмотр участкового врача все же обязателен, даже если вам кажется, что ребенок легко переносит заболевание, - говорит педиатр-инфекционист, главврач одной из столичных клиник Евгений Тимаков. - У малышей довольно много нетипичных симптомов и родители не всегда могут их распознать. Особенно, если высокая температура.

Важные симптомы, которые должны насторожить родителей и заставить звонить в скорую:

* нетипичное для ребенка поведение: усталость, вялость, спутанность сознания, сильная головная боль,

* сиплое, одышливое, тяжелое дыхание;

* если ребенка много рвет, у него сильная слабость (это могут быть признаки интоксикации при высокой температуре).

* боль в спине и при этом темная моча с резким запахом (признаки нарушения работы почек).

Профессор, замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уточняет и дополняет симптомы, при которых медлить с обращением к врачу нельзя:

* температура от 38,5С, которая не снижается, а только растет или стоит на месте в течение трех дней;

* труднокупируемая диарея (у детей до 5 лет это очень частый признак «омикрона»);

* появление одышки, бледный носогубный треугольник, кажется, что грудь становится впалой (это признаки опасного заболевания — бронхиолита, воспаления мелких бронхов).

То есть чем чаще и труднее дышит ребенок, тем больше поводов для тревоги и вызова врача. Врач измерит сатурацию, посчитает частоту дыхания и примет решение о госпитализации.

Педиатр, популярный блогер Анна Левадная еще в ноябре описала опасные симптомы ковида у детей в целом. Но и сейчас, в феврале, «омикрон» еще не полностью вытеснил «дельту» и другие штаммы:

* Одышка, нарушения дыхания (для младенцев: постанывание, посинение носогубного треугольника, неспособность «взять» грудь. Для детей постарше - учащение дыхания, избыточное втяжение подреберий и межреберий).

* Боль в груди или чувство сдавливая грудной клетки.

* Бледная, синяя или серая кожа, губы, ногтевое ложе, посинение губ.

* Холодная, липкая, мраморная кожа.

* Снижение выделения мочи.

* Нарушение сознания, вялость.

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