Президент Словакии призвала нарастить присутствие сил НАТО в Восточной Европе

президент Словакии Зузана Чапутова Фото: REUTERS

НАТО необходимо усилить свое присутствие на востоке Европы, считает президент Словакии Зузана Чапутова.

«Я убеждена, что усиление обороны восточной границы Словакии, как и всего восточного крыла НАТО силами союзников, – это в наших интересах», – цитирует политика газета Pravda.

По мнению Чапутовой, Россия имеет право опасаться усиления НАТО в Европе. Некоторые требования Москвы заслуживают внимания Запада, поэтому с ней необходимо вести диалог. Среди них словацкий президент назвала предложение о запрете некоторых систем вооружения в Европе.

Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ отмечали, что заявления НАТО о возможности усиления на Востоке не способствуют диалогу по гарантиям безопасности.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 января должен был представить ответ организации на предложения России касательно гарантий безопасности и стабильности в Европе. Но его выступление содержало лишь некоторые тезисы письменного ответа, который, как подтвердил российский МИД, получил посол нашей страны в Брюсселе.