ВОЗ допустила выход из острой фазы пандемии уже в 2022 году

Глава Европейского бюро ВОЗ заявил, что после волны "омикрона" пандемия может пойти на спад, но людям надо научиться жить с вирусом. Фото: REUTERS

Уже в 2022 году мир может выйти из острой фазы пандемии и отказаться от карантинов и локдаунов. Об этом заявил во вторник 1 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге отметил условия, при которых это станет возможным. По мнению директора Европейского регионального бюро, острая фаза пандемии закончится после прохождения волны «омикрона» и при условии, что люди будут вести себя ответственно.

«В любом случае мы видим, что именно индивидуальная ответственность становится очень важной. Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь», - цитирует Клюге ТАСС.

Эксперт отметил, что люди должны научиться жить с вирусом.

«Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения», - сказал он.

Клюге напомнил о необходимости вакцинироваться, делать бустерные прививки и соблюдать предписания властей.

Ранее сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность скоростью распространения «омикрона» и ростом числа смертей от коронавируса во многих регионах мира.