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Политика1 февраля 2022 16:33

Встреча Путина и премьера Венгрии Орбана завершилась спустя пять часов

Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Владимир Путин и Виктор Орбан

Владимир Путин и Виктор Орбан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана. Она продолжалась пять часов.

«Мы подробно обсудили весь комплекс двусторонних взаимодействий, наметили новые обширные планы на перспективу. Рассмотрели и ряд актуальных проблем», – сообщил российский лидер.

Переговоры политиков начались в присутствии только переводчиков, после они перешли к формату делового обеда. Путин проинформировал Орбана о переговорах по гарантиям безопасности между Россией и США и НАТО. Венгерский премьер в свою очередь назвал свой визит в Москву «миссией мира», отметив, что никто из лидеров государства Евросоюза не хочет войны.

Как писал сайт kp.ru, встреча Путина и Орбана прошла во вторник, 1 февраля, в Москве. Премьер Венгрии высоко оценил российскую помощь республике в энергетической сфере, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он также указал на заинтересованность Будапешта в увеличении объемов поставок российского газа.

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