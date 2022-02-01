Путин о гарантиях безопасности: Российские озабоченности были проигнорированы США

Путин заявил, что российские озабоченности были США проигнорированы Фото: REUTERS

Российские предложения по гарантиям безопасности были проигнорированы Соединенными Штатами, заявил президент России Владимир Путин.

«Внимательно анализируем ответы от США, но уже сейчас понятно – принципиальные российские озабоченности были проигнорированы», – сказал глава государства на пресс-конференции.

Российский лидер напомнил, что НАТО обещала не расширяться на восток, не размещать ударные вооружения вблизи границ РФ, а также вернуть военную инфраструктуру альянса к конфигурации 1997 года. Как отметил Путин, США ссылаются на свободный выбор стран оборонных союзов, однако забывают, что нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет других.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.