Блинкен в разговоре с Лавровым выразил готовность США продолжать контакты с Россией в сфере безопасности

Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели телефонные переговоры 1 февраля 2022 года. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры во вторник 1 февраля. Блинкен заявил, что Вашингтон готов и далее обсуждать с Москвой вопросы безопасности, вызывающие общую обеспокоенность. Разговор стал продолжением письменного ответа США на российские предложения по безопасности, отметили в пресс-службе Госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Блинкен призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины и призвал решить этот вопрос путем дипломатии, отмечается в документе.

Телефонный разговор Лаврова и Блинкена был анонсирован заранее, сообщалось, что они обсудят реакцию РФ на наработки США по гарантиям безопасности.