Лавров и Блинкен обсудят реакцию РФ на наработки США по гарантиям безопасности

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудят реакцию РФ на американские наработки по гарантиям безопасности. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, где уточнили, что разговор политиком состоится сегодня, 1 февраля 2022 года.

- Основная тема - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ, — гласит текст сообщения МИД РФ.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединенные Штаты получили от России письменный ответ на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, а также относительно деэскалации ситуации вокруг Украины.

Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва еще не передавала Вашингтону ответ по теме гарантий безопасности в Европе.