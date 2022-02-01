Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 8:30

Лавров и Блинкен обсудят реакцию РФ на наработки США по гарантиям безопасности

Ожидается, что после разговора глава МИД РФ прокомментирует ситуацию в СМИ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудят реакцию РФ на американские наработки по гарантиям безопасности. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, где уточнили, что разговор политиком состоится сегодня, 1 февраля 2022 года.

- Основная тема - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ, — гласит текст сообщения МИД РФ.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединенные Штаты получили от России письменный ответ на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, а также относительно деэскалации ситуации вокруг Украины.

Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва еще не передавала Вашингтону ответ по теме гарантий безопасности в Европе.