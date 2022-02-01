Лавров заявил, что США негативно отреагировали на требования России о безопасности в Европе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты и их союзники пренебрегают принципами о неделимости безопасности в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По ключевому вопросу, реакция была негативной. Я имею ввиду требование, чтобы все выполняли договоренности о неделимости безопасности, достигнутые в рамках ОБСЕ. Они предусматривают свободу выбора союзов и обусловливают такой выбор необходимостью избегать любых шагов, укрепляющих безопасность какого-то государства за счет ущемления безопасности других», – сказал глава МИД РФ после телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как отметил Лавров, западные коллеги пытаются этот вопрос не просто проигнорировать, а предать полному забвению. Чтобы этого не произошло, министр описал предложения в отдельном послании, отправив его всем глава МИД государств ОБСЕ. Россия будет требовать от США объяснений, почему НАТО не намерена выполнять свои обязательства, добавил Лавров.

Напомним, Соединенные Штаты надеются на продолжение контактов Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена после того, как Москва изучит ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, Вашингтон выдвинул предложения, касающиеся систем вооружений на Украине, военных учений и ракет в Европе. Салливан считает, что инициативы имеют потенциал для усиления безопасности США, а также отвечают на озабоченности России.