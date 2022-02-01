Путин об обещании НАТО не продвигаться на восток: «Как говорят в народе, кинули»

Путин прокомментировал планы НАТО по расширению на восток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин напомнил, что Запад обманул Россию и не выполнил обязательства не расширяться на восток.

«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и предложений. Нам были даны обещания не продвигать НАТО на Восток. Сегодня видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, Прибалтика. Сказали одно – сделали другое. Как говорят в народе, кинули», – заявил глава государства на пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, после этих событий США решили выйти из договора по противоракетной обороны, несмотря на просьбы России. Президент подчеркнул, что это одно из основополагающих соглашений по обеспечению мировой безопасности. Выход из договора позволил Западу разместить своим системы ПРО в Румынии и Польше.

«Ну это разве не угроза для нас?» – задался вопросом российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году Путин прокомментировал планы НАТО по расширению на восток. Как отметил глава государства, Североатлантический альянс нарушил договоренности, заключенные с РФ в 90-е годы. Президент заявил, что Москва дала четко понять Брюсселю, что движение альянса на Восток неприемлемо, и это не является избыточным требованием.