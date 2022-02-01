Путин заявил, что у некоторых стран Европы могут быть проблемы с газом этой зимой

Путин заверил, что Венгрия может не опасаться проблем с поставками газа Фото: REUTERS

Некоторые страны Европы могут столкнуться с газовыми проблемами этой зимой, считает президент России Владимир Путин.

«Мы понимаем, что у некоторых стран Европы могут быть проблемы этой зимой. Вот у Венгрии их не будет», – сказал глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с венгерскми премьер-министром Виктором Обрбаном.

Как заявил российский лидер, он связался с членами правительства и главами энергетических компаний в ходе переговоров с премьером Венгрии, получив от них согласие увеличить поставки газа.

Орбан в свою очередь рассказал, что в Европе стоимость газа и электричества выросла в 2-3 раза, в то время как Венгрию это коснулось. По словам политика, в этом отношении стране помогли поставки российского газа

«Мы подошли близко к договоренности об увеличении газа. Таким образом, мы обезопасили снабжение Венгрии», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, встреча Путина и Орбана прошла во вторник, 1 февраля, в Москве. Премьер Венгрии высоко оценил российскую помощь республике в энергетической сфере, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он также указал на заинтересованность Будапешта в увеличении объемов поставок российского газа.