Bloomberg: Власти оценивают криптовалютные активы россиян в 200 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Граждане России владеют криптовалютными активами на сумму в 214 миллиардов долларов, или более 16,5 триллиона рублей. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на оценку чиновников правительства РФ.

Как отмечается в публикации, эта сумма составляет примерно 12% от общей стоимости всех мировых активов криптовалют или треть от рыночной капитализации базового российского фондового индекса. Агентство пишет, что российские власти не хотят прямого запрета криптовалюты, а намерены регулировать этот сектор именно по причине больших накоплений россиян.

По информации издания, оценка криптовалютных активов была проведена в январе 2022 на основе анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобиржи. В публикации уточняется, что информация была предоставлена двумя источниками, работавшими с правительством России и Кремлем.

Как писал сайт kp.ru, в конце января 2021 Банк России предложид полностью запретить выпуска, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Регулятор призвал внести изменения в законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют.