В Белом доме заявили о готовности к продолжению диалога с Россией по безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией по гарантиям безопасности в Европе, а президент США Джо Байден открыт для новых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и обсуждения этой темы. Так заявила журналиситам на брифинге во вторник, 1 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент, безусловно, продолжает оставаться открытым для этого. Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу», - сказала она, отвечая на вопрос корреспондентов, почему Байден, в отличие от европейских лидеров, пока не идет на новый контакт с Путиным.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее сам Байден назвал подобный вопрос «глупым».

Джен Псаки добавила, что США «абсолютно» готовы к продолжению диалога с Москвой по безопасности в Европе и «дверь для дипломатии остается открытой». Кроме того, по ее словам, Вашингтон приветствует диалог между американскими союзниками и Россией, если он скоординирован с НАТО, однако при этом США будут отстаивать принцип, предусматривающий, что сами члены Североатлантического альянса должны решать, кому присоединяться к западному блоку, а кому нет, передает ТАСС.

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1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным поставки газа и ситуацию вокруг Украины. Встреча в Кремле длилась пять часов. В конце политики вышли к журналистам, чтобы сообщить, о чем получилось договориться. Российский президент впервые развернуто рассказал, что думает об ответе НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности (подробности).