Байден назвал глупым вопрос журналистки, почему он «ждет первого шага» от Путина

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос корреспондента телеканала Fox News о том, почему он «ждет первого шага» от своего российского коллеги Владимира Путина вместо того, чтобы самому проявить инициативу.

В четверг, 20 января, Байден проводил в Белом доме встречу с членами президентского Совета по науке и технологиям, в начале мероприятия в зале присутствовали журналисты. Когда представители уже выходили, одна из них выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?»

«Какой глупый вопрос», - откликнулся американский лидер.

Что именно имела в виду корреспондент телеканала Fox News и о какой конкретно теме шла речь, пресс-пул Белого дома не уточняет, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Байден провел большую пресс-конференцию, посвященную его первой годовщине на посту главы государства. Отвечая на вопросы журналистов он, в частности, сказал, что не исключает возможности провести новую личную встречу с президентом России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков потом сообщил, что лидеры двух стран могут пообщаться после того, как Москва получит от Вашингтона ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главное из переговоров Совета Россия – НАТО: договорились по мелочам, но по Украине остались при своем

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что между Североатлантическим альянсом и Россией существуют серьезные противоречия (подробности).