Эстафета олимпийского огня зимних Игр — 2022 стартовала в Пекине

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн передает спортсмену олимпийский факел во время церемонии в Олимпийском лесном парке Фото: REUTERS

Ранним утром в среду, 2 февраля, в Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады — 2022. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере китайской столицы.

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн передал спортсменам олимпийский факел. Эстафета началась в 09:16 по местному времени (04:16 мск).

Как ранее писал сайт kp.ru, олимпийский огонь для зимних Игр 2022 года по традиции зажгли в Древней Олимпии, оттуда его перевезли на афинский Акрополь. Красочная церемония прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Также была сокращена и эстафета олимпийского огня, после которой его передали организаторам Олимпиады в Пекине, а потом самолетом доставили в Китай.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры — 4-13 марта.

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Последняя партия российских спортсменов 2 февраля отправилась на Зимние Олимпийские игры, которые вскоре стартуют в Пекине. Чартерным рейсом из Москвы вылетела мужская хоккейная сборная. Остальные олимпийцы уже прибыли в Китай. Там их встречали в декорациях из фильмов-катастроф. Репортаж из предолимпийского Китая (подробности).