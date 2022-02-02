Посол Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании Россией химоружия

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что между РФ и США нельзя ставить знак равенства, так как Россия РФ "использовала химическое оружие" и "вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран". Об этом говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети Facebook.

"Заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества, - подчеркнул Антонов. - Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством".

Он также добавил, что Соединенные Штаты – единственная страна, которая вопреки Конвенции о запрещении химического оружия не уничтожила запасы химоружия.

"Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву, - констатировал дипломат - В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара".

В качестве примера посол привел действия американцев в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Югославии, уточнив, что это лишь небольшая часть стран, которые прочувствовали на себе агрессивную политику Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию госдепартамента США о якобы имеющей место российской дезинформации по Украине, заявила, что в докладе содержатся "пассажи просто нечеловеческой лжи".

"Например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр", - уточнила Захарова.

Еще более абсурдным Мария Захарова сочла заявление госдепа о том, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток".