Совфед рассмотрит закон о депортации из России за незаконный оборот алкоголя

За преступления в сфере оборота алкоголя сенаторы предлагают лишать гражданства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет Федерации РФ рассмотрит поправки к законопроекту "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие лишение гражданства и депортацию для уроженцев других стран, которых поймали на незаконном обороте алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

В перечень преступлений, которые влекут за собой лишение гражданства, планируется добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным исходам или тяжелым последствиям для здоровья граждан, а также для бюджетно-финансовой системы страны.

"К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", - уточнил Рябухин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Он опубликован в думской Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект регламентирует процедуру получения российских паспортов гражданами, проживающими на территории страны. В частности, определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства России.