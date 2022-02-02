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Происшествия2 февраля 2022 5:26

Совфед рассмотрит закон о депортации из России за незаконный оборот алкоголя

Уроженцев других стран, уличенных в продаже суррогата, предлагают лишать российского гражданства
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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За преступления в сфере оборота алкоголя сенаторы предлагают лишать гражданства

За преступления в сфере оборота алкоголя сенаторы предлагают лишать гражданства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет Федерации РФ рассмотрит поправки к законопроекту "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие лишение гражданства и депортацию для уроженцев других стран, которых поймали на незаконном обороте алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

В перечень преступлений, которые влекут за собой лишение гражданства, планируется добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным исходам или тяжелым последствиям для здоровья граждан, а также для бюджетно-финансовой системы страны.

"К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", - уточнил Рябухин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Он опубликован в думской Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект регламентирует процедуру получения российских паспортов гражданами, проживающими на территории страны. В частности, определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства России.