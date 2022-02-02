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Политика2 февраля 2022 6:09

Премьер Британии Джонсон попал в неловкую ситуацию на встрече с президентом Украины Зеленским

Помощница британского политика бежала через всю площадь, чтобы забрать у него папку
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Борис Джонсон прибыл на встречу с Владимиром Зеленским с папками в руках

Борис Джонсон прибыл на встречу с Владимиром Зеленским с папками в руках

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Британский политик вышел из машины, держа в руках папки с документами. Уже началась протокольная съемка приветствия, когда к нему подбежала помощница и выхватила из рук бумаги. Этому предшествовал ее спринт через всю площадь.

Джонсон в этот момент выглядел удивленным, но продолжил беседу с украинским лидером.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон прилетел в Киев во вторник, 1 февраля 2022 года. Помимо диалога с Зеленским, в его планы входит беседа с министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. В повестке значатся вопросы безопасности и деэскалации ситуации на Украине, а также военно-техническое сотрудничество между Киевом и Лондоном.