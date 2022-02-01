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Политика1 февраля 2022 15:31

Борис Джонсон прилетел в Киев

На повестке встречи с Зеленским вопросы безопасности и деэскалации на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Борис Джонсон прилетел в Киев

Борис Джонсон прилетел в Киев

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел во вторник, 1 февраля, в Киев. В украинской столице у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе визита Джонсон также встретится с министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. Как рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, на повестке вопросы безопасности и деэскалации на Украине, а также военно-техническое сотрудничество между Киевом и Западом.

Как писал сайт kp.ru, ранее Британский премьер-министр выразил мнение, что возможная эскалация на Украине может стать «новой Чечней».

Накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада не привели доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.