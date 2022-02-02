Врач перечислил необычные симптомы «омикрона»

В США назвали необычные симптомы «омикрона» Фото: REUTERS

Врач из Соединенных Штатов Америки Адмайр назвал необычные симптомы заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

В интервью с WPMI-TV он сообщил, что в составе группы специалистов изучал зараженных «омикроном». Пациенты жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и потерю аппетита.

- С «омикроном» у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов, — сказал специалист.

Адмайр посоветовал людям с проблемами с ЖКТ носить маску, сократить количество контактов и обратиться к врачу.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что уже в 2022 году мир может выйти из острой фазы пандемии и отказаться от карантинов и локдаунов. Клюге отметил условия, при которых это станет возможным. По мнению директора Европейского регионального бюро, острая фаза пандемии закончится после прохождения волны «омикрона» и при условии, что люди будут вести себя ответственно. Эксперт отметил, что люди должны научиться жить с вирусом. Клюге напомнил о необходимости вакцинироваться, делать бустерные прививки и соблюдать предписания властей.