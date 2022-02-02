В США заявили о превосходстве российского Су-30СМ2 над западными истребителями

В США восхитились российским Су-30СМ2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский журнал Military Watch Magazine выпустил статью, где заявил, что российский Су-30СМ2 превосходит западные истребители.

Отмечается, что модификация СМ2 по дальности поражения целей ракетами класса «воздух-воздух» в 400 километров в два раза или даже больше превосходит аналоги Запада.

Журнал уточнил, что Су-30СМ2 заменит в ВВС России Су-27, а на флоте — Су-24М. Обновленная эскадрилья будет развернута в Калининградской области.

Главное отличие Су-30СМ2 от Су-30СМ — замена иностранного оборудования российскими аналогами. Кроме того, истребитель обладает лучшими характеристиками.

Ранее британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой сравнивается численность армии России и стран НАТО. После публикации читатели в комментариях раскритиковали идею военной поддержки Украины в случае предполагаемого «нападения» России и заявили, что с Москвой «лучше не связываться». По подсчетам автора публикации, в российской армии вместе с резервистами около 1,4 миллиона человек. Вооруженные силы США составляют 1,346 миллиона военных, еще около 800 тысяч солдат находятся в резерве. Дойл привел данные о 445 тысяч военных в армии Турции, 208-тысячной армии Франции, 189-тысячной армии Германии. Общую численность войск 30 государств – членов НАТО журналист определил в 3,5-5 миллионов военных, отметив, что Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал в 6,4 тысячи боеголовок.