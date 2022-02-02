Инвестор Сорос назвал "омикрон" угрозой правлению председателя КНР Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Евгения ГУСЕВА

Высокая заболеваемость новым штаммом коронавируса "омикрон" может привести к краху правления председателя КНР Си Цзиньпина, заявил американский инвестор Джордж Сорос на телеконференции с Гуверовским институтом. Его слова приводит CNBC.

Сорос утверждает, что реальную статистику заболеваемости от населения Китая скрывают, но "вирус вышел из-под контроля", что может стать главным препятствием для переизбрания Си Цзиньпина на третий срок. Однако еще не поздно все исправить, уверен миллиардер.

"Мне кажется, второй квартал 2022 года покажет, удалось ли это ему", - констатировал Сорос.

Как ранее писал сайт kp.ru, за четыре дня до начала зимних Олимпийских игр в Пекине выросла заболеваемость коронавирусной инфекций и было зафиксировано рекордное за полгода число заболевших. В понедельник, 31 января, было объявлено о 24 случаях заражения за сутки.