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Политика2 февраля 2022 7:23

Полный текст ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности опубликовала газета El Pais

Некоторые пункты ответа уже были озвучены первыми лицами Запада
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Испании опубликовали полный текст ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

В Испании опубликовали полный текст ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Фото: REUTERS

Испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа НАТО и Соединенных Штатов Америки на предложения России по гарантиям безопасности.

Оба документа составлены на английском языке. Ответ Североатлантического альянса занял четыре страницы, ответ США — пять. Уточним, что некоторые пункты ответов уже были озвучены первыми лицами Запада.

Вашингтон и альянс не стали подписывать двухсторонний договор о безопасности и отказываться от идеи вступления Украины в НАТО. Однако предложения России были названы хорошим предметом для конструктивного диалога.

Также Вашингтон выразил готовности начать диалог с Москвой о контроле за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности и обсудить обязательства по ограничению развертывания ракетных систем и сил на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовы продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией по гарантиям безопасности в Европе, а президент США Джо Байден открыт для новых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и обсуждения этой темы. Кроме того, по ее словам, Вашингтон приветствует диалог между американскими союзниками и Россией, если он скоординирован с НАТО, однако при этом США будут отстаивать принцип, предусматривающий, что сами члены Североатлантического альянса должны решать, кому присоединяться к западному блоку, а кому нет.