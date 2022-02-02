Украина провела у границ Крыма учения с реактивными системами залпового огня "Ураган"

Учения прошли вблизи границы с Крымом Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения у границы Крыма с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Военнослужащие отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, особое вниманbе уделено слаженности работы на позиции во время ведения огня, а также действий при оставлении огневой позиции и осуществлении внутреннего позиционного маневра.

Как ранее писал сайт kp.ru, управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что вблизи от Славянска был замечен реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня "Ураган". Он был переброшен в этот регион украинскими военными, сообщают в ДНР.

По данным Народной милиции, переброска дивизиона была организована под видом проведения тренировки управления огнем. При этом отмечается, что подобный шаг нарушает комплекс мер по выполнению Минских соглашений, так как подобные системы не могут находиться ближе 70 километров к линии боевого соприкосновения.