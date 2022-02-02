Трамп: США при Байдене "катится к чертям"

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

При президентстве нынешнего главы Белого дома Джо Байдене СШа «катится к чертям». Об этом, в среду, 2 февраля в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро. Я проделал большую работу, я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", - подчеркнул политик.

По мнению Трампа, в 2021 году Байден нанес огромной ущерб Штатам. К неудачам нынешнего американского лидера Трамп отнес пандемию коронавируса, "военный позор в Афганистане", спад экономики страны и инфляцию.

В ходе интервью Трамп уверил, что если нынешние порядки сохранятся в США, то «страны не будет».

Напомним, ранее kp.ru сообщал о том, что Трамп пообещал в случае победы на следующих президентских выборах выкинуть Джо Байдена из Белого дома.