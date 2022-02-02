В России 2 февраля 2022 выявлено 141 883 случаев заражения коронавирусом

За 24 часа диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 141 883 жителей страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России было выявлено максимальное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 141 883 жителей страны. Для сравнение, за предыдущие сути ковид диагностировали у 125 836 человек.

В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 2 февраля сообщили, что за прошедшие сутки скончалось 678 человек. Также отмечается, что 17 201 пациент с COVID19 к настоящему моменту был госпитализирован. Полностью выздоровевших от коронавируса насчитали 48 426 человек.

По данным Оперштаба, в тройку лидеров по числу заболевших снова вошли Москва ( 23 784), Санкт-Петербург ( 19 234) и Московская область (10 188).

Напомним, ранее kp.ru рассказал о более заразной версии омикрон-штамма COVID19. По данным исследователей, новый подвид распространяется на 10-30% активнее классической версии штамма.