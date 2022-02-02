Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика2 февраля 2022 9:25

Россия снизила экспорт зерна почти в полтора раза в 2022 году

Поставки продукции АПК из России упали на 15%
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поставки зерна из России в январе 2022 года упали почти в полтора раза

Поставки зерна из России в январе 2022 года упали почти в полтора раза

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россия снизила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 15% в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Существенное снижение поставок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано по поставкам рыбы и морепродуктов (-62%), зерновых культур (-48%) и масложировой продукции (-19%).

В то же время вырос экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (+23%), а также мясной и молочной продукции (+15%).

Наибольшая доля экспорта приходится на страны Евросоюза (18,8%), Турцию (13,4%), Китай (11,3%), Южную Корею (8,9%) и Египет (8,5%).

Как ранее писал сайт kp.ru, объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2021 году увеличился на 36%, достигнув рекордного 191 миллиарда долларов. Об этом заявила журналистам глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

0