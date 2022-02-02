Сенатор Джабаров назвал наглым и безответственным ответ США на российские предложения по безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответ Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, опубликованный в западной прессе, поражает своей наглостью и безответственностью, заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Конечно, нас такой ответ не устраивает – он поражает своей наглостью и безответственностью. США просили Россию не публиковать свои ответы по предложенным РФ гарантиям безопасности, а теперь они появляются в прессе. О каком соблюдении дипломатической этики со стороны США и НАТО можно говорить?» – возмутился сенатор в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Вашингтон не в полной мере учел предложения Москвы. Готовность США обсуждать контроль над вооружениями выглядит сомнительной, так как они не выполняют достигнутые ранее договоренности, сказал Джабаров. Сенатор также заявил, что требование Запада вывести российские войска и миротворцев из Крыма вызывает недоумение, поскольку полуостров является территорией России. В этой связи он предложил вывести американские войска из Техаса, который «США захватили у Мексики».

Как писал сайт kp.ru, ранее испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа НАТО и Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности. Оба документа составлены на английском языке. Ответ Североатлантического альянса занял четыре страницы, ответ США — пять.