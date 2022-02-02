В Бундестаге назвали условие для запуска «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток – 2» не может быть запущен в эксплуатацию, пока Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной, заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Мы занимаем ясную позицию, что запуска «Северного потока – 2» не может произойти до тех пор, пока Владимир Путин размещает столько солдат на границе с Украиной», – сказала она в ходе пресс-конференции.

Парламентарий отметила, что «Северный поток – 2» всегда «был связан с геостратегией», а не является исключительно коммерческим проектом, как об этом заявляла экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию отвести войска от Украины.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российских войск нет на границе с Украиной, и Москва не понимает, откуда у Запада данные об их численности.

Напомним, регулятор Германии не ожидает решения о сертификации оператора «Северного потока – 2» до конца июня 2022.