Песков допустил, что Украина попытается силой посягнуть на Крым

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в будущем Украина попытается силой посягнуть на Крым.

- Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украине больше нет смысла пугать своих граждан войной с Россией, поскольку это ведет к экономическому, социальному и демографическому упадку. Парламентарий отметил, что сложно сказать какие шаги предпримет Украина в отношении России, так как западный мир пытается склонить Москву и Киев вступить в войну.