Песков: оценку словам депутата Делимханова о Янгулбаевых даст думская комиссия по этике

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о заявлении депутата Госдумы от Чечни Адама Делихманова, который на своей странице в Instagram выразил мнение, что семью бывшего судьи Сайди Янгулбаева будут преследовать, пока не убьют.

"Давать оценку действиям депутатов – это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой, - подчеркнул официальный представитель Кремля. - Если я не ошибаюсь, определенные оценки от представителей этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы".

Напомним, депутат Госдумы Сергей Леонов рассказал РИА Новости, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит ситуацию, в случае, если "каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении". Он также выразил мнение, что угрозы со стороны депутатов негативно сказываются репутации Государственной думы в целом.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал государству, в котором находятся члены семьи Сайди Янгулбаева, вернуть их в Россию.