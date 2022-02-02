Кадыров посоветовал приютившей Янгулбаевых стране вернуть семью в Россию

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал государству, в котором находятся члены семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, вернуть их в Россию. Соответствующее заявление руководитель Чеченской республики сделал во время эфира в Instagram.

"Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют, - подчеркнул Кадыров. - Лучше вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде.

Мусаеву доставили в спецприемник МВД РФ по Чеченской Республике. Об этом 23 января сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров заявил, что силовики, задержавшие Мусаеву, "совершали законные и согласованные оперативные действия". По словам Кадырова, "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму и поддерживают его".

Также Кадыров опубликовал расследование, в котором говорится, что двое сыновей Сайди Янгулбаева уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный телеграм-канал.