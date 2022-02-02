Постпред США при ООН заявила, что дискуссии с Россией о гарантиях безопасности продолжаются

Линда Томас-Гринфилд Фото: REUTERS

Постпред Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд оценила слова президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон проигнорировал важные для Москвы пункты в предложениях по гарантиям безопасности.

- Думаю, это знак того, что дискуссии между нами продолжаются. Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от представителей России, что они делают на Украине. Совет призвал их решать проблемы дипломатическим путем, — сказала она в эфире телеканала MCNBC.

Ранее испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа НАТО и Соединенных Штатов Америки на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон и альянс не стали подписывать двухсторонний договор о безопасности и отказываться от идеи вступления Украины в НАТО. Однако предложения России были названы хорошим предметом для конструктивного диалога. Также Вашингтон выразил готовности начать диалог с Москвой о контроле за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности и обсудить обязательства по ограничению развертывания ракетных систем и сил на Украине.