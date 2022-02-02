Россия рассматривает возможность транзита белорусских удобрений через свои порты

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия рассматривает возможность транзита белорусский удобрений через свои порты.

- Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается, но, если я не ошибаюсь, пока переориентировка этих потоков еще не началась. Но он на повестке дня, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами и посоветовал обратиться с дальнейшими вопросами в Минэкономразвития.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил о введении жестких ответных мер на решение Литвы прекратить транзита белорусского калия, уточнив, что эти ограничения коснутся железнодорожного транспорта. Глава белорусского правительства отметил, что Минск переориентировал транзит своего экспорта с Литвы на России, а потери в маржинальности будут компенсированы ростом мировых цен. Он также сообщил о планах Белоруссия взыскать с прибалтийской республики штрафы за расторжение контракта на транзит удобрений, отметив, что иски уже поданы в литовский суд.