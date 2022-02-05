Минобороны России заявило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

5 февраля в 10.00 с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником. Фото: Министерство обороны РФ.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк в субботу, 5 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Союз-2.1а» - это ракета-носитель среднего класса. В 2022 году это первый пуск подобной ракеты. Всего же с 2004 года с космодрома Плесецк проведено 52 пуска ракет-носителей «Союз-2».

В Минобороны сообщили, что запущенная 5 февраля ракета несет «космический аппарат в интересах Минобороны России».

Пуск ракет произошел в 10 утра. Все предстартовые операции, как и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме, уточнили в Минобороны. Через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутником штатно отделился от ракеты-носителя. Через несколько часов космический аппарат должен выйти на заданную орбиту, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить. Подробности здесь на kp.ru.