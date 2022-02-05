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Звезды5 февраля 2022 8:29

Умер Абдижамил Нурпеисов, советский и казахстанский писатель

В возрасте 97 лет умер советский и казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Абдижамил Нурпеисов Фото: wikipedia.org

Абдижамил Нурпеисов Фото: wikipedia.org

На 98-м году жизни умер советский и казахстанский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Казахстана Жанарбек Ашимжанов.

- Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов, — написал парламентарий в социальной сети Facebook.

Дополнительной информации о причинах смерти писателя нет.

Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области Казахстана. После участия во Второй мировой войне опубликовал автобиографический роман «Курляндия» о фронтовой жизни. Наибольшую популярность ему принесла трилогию «Кровь и пот», охватывающая события, происходившие в Казахстане во время первой мировой войны и гражданской войны 1918 - 1920 годы. В разные годы был награжден орденами Отечественной войны II степени, Дружбы народов, Красной звезды, «Знаком Почета».

Ранее на 86-м году жизни умер советский и российский актер Леонид Куравлев. Об сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал в 1958 году, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Жителям постсоветского пространства Куравлев запомнился главной ролью в фильме «Афоня» 1975 года, а также ролями в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и «Золотой теленок» 1968 года.