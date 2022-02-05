Российское правительство выделит 600 млн рублей на зарплату удаленно консультирующих при коронавирусе медиков

Правительство РФ выделит дополнительные средства на зарплату медикам, которые будут консультировать больных коронавирусом дистанционно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кабинет министров РФ одобрил проект распоряжения о выделении дополнительных средств на оплату труда медиков, которые консультируют инфицированных коронавирусом пациентов дистанционно. На эти цели будет выделено 600 млн рублей, сообщается на сайте правительства.

Дистанционная консультативная медпомощь в период подъема заболеваемости коронавирусом позволит «своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях (на дому) и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами», говорится в сообщении.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что на эти цели планируется выделить 600 млн рублей, что позволит задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов (медицинских сотрудников и студентов-медиков), которые будут консультировать людей дистанционно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предполагается дополнительно задействовать не менее 2,5 тысячи специалистов-медиков, в том числе студентов медвузов и колледжей, которые будут консультировать больных ковидом дистанционно. Подробности здесь на kp.ru.