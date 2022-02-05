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В мире5 февраля 2022 10:52

Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие на Украину

Breaking Defense: Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие на Украину
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Израиля запретили поставлять свое оружие на Украину

Власти Израиля запретили поставлять свое оружие на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Об этом сообщил портал Breaking Defense со ссылкой на источники.

- Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК «Спайк», — объяснило издание.

Уточняется, что условие было выдвинуто еще в декабре 2021 года. Запрет был введен, чтобы не портить отношения с властями России, предположили в Breaking Defense.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что властям Украины стоит придерживаться «более умеренной риторики» в вопросе поставок оружия из Германии. Парламентарий отметила, что ей непонятны постоянные «выпады» в сторону Берлина от Киева. Она подчеркнула, что Германия в течение многих лет оказывала помощь Украине из чувства ответственности и дружбы. Поэтому она посоветовала украинским чиновникам «не путать своих и чужих».