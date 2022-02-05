В Марокко спасатели несколько дней пытаются достать пятилетнего мальчика из 32-метрового колодца

В Марокко спасатели несколько дней пытаются достать пятилетнего мальчика из узкого колодца глубиной более 30 метров. Фото: REUTERS

В марокканской деревне Игран несколько дней длится операция по спасению пятилетнего мальчика по имени Райян, который упал в глубокий колодец. Как сообщает информационный портал 360, ребенок находится в высохшем узком колодце диаметром 45 см на глубине 32 метров. Мальчик упал туда, когда играл рядом с колодцем. Сотрудникам гражданской защиты помогают местные власти, Королевская жандармерия и другие службы.

Сообщается, что ребенок жив, но предположительно получил черепно-мозговую травму. В колодец спустили еду и кислородную маску, чтобы ребенок мог дышать.

В спасательной операции задействованы экскаваторы. За несколько дней под руководством инженеров и топографов удалось убрать 28 метров грунта. Спасатели предполагают далее выкопать горизонтальную расщелину и по ней добраться до мальчика.

В 2018 году в Таиланде двенадцать детей вместе с тренером провели 17 дней в полузатопленной пещере. Подробности необычной спасательной операции здесь на kp.ru.