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Политика5 февраля 2022 13:13

Захарова призвала не читать западные СМИ, распространяющие фейки о «вторжении» России в Украину

Мария Захарова назвала публикации западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину преступлением против планеты
Мария ПАВЛОВА
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Мария Захарова посоветовала не читать западные СМИ, распространяющие фейки о ситуации вокруг Украины.

Мария Захарова посоветовала не читать западные СМИ, распространяющие фейки о ситуации вокруг Украины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не читать западные СМИ, которые распространяют фейки о якобы готовящемся «вторжении» российских войск на Украину. В эфире «Радио России» Захарова объяснила разницу между пропагандой и «преступлением против планеты».

«Это уже не пропаганда, пропаганда - это когда ты отстаиваешь какую-то точку зрения. Кстати говоря, в пропаганде есть и зерно, связанное именно с продвижением своей позиции. Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила фразу «Не читайте советских газет перед обедом!» из повести Булгакова «Собачье сердце».

«Здесь то же самое хочу сказать: не читайте вы эти «Блумберги», «Нью-Йорк таймсы», «Бильды» и наших проводников их мыслей. Потому что это неправда, это фейки, это то, что на самом деле именно одна из задач, которая нацелена на то, чтобы разрушать ситуацию изнутри», - сказала Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала авторов скандальных публикаций Bloomberg и Bild по Украине «настоящими извращенцами». Подробности здесь на kp.ru.