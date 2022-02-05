Захарова назвала авторов скандальных публикаций Bloomberg и Bild по Украине «настоящими извращенцами»

Мария Захарова прокомментировала серию фейков по ситуации в Украине в западной прессе и подсветку монумента "Родина-Мать" в Киеве. Фото: t.me/otkachenkokyiv.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «настоящими извращенцами» авторов скандальных публикаций в изданиях Bloomberg и Bild по Украине. Напомним, Американское агентство Bloomberg в полночь по московскому времени сообщило своим заголовком на своей главной странице в интернете, что «Россия вторглась на Украину». Через полчаса агентство удалило заголовок и извинилось. В то же время немецкий таблоид Bild опубликовал якобы имеющийся у России план по «присоединению» Украины к Союзному государству.

Захарова назвала каскад подобной информации «глобальным информационно-политическим шмарафоном натовских желаний».

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», - написала Мария Захарова в своем Telegram.

Захарова упомянула также акцию, которая прошла в Киеве в ночь на 5 февраля. По инициативе Минкульта Украины монумент «Родина-Мать» в Киеве подсветили в цветах государственного флага в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».

Захарова согласилась, что акция получилась по-настоящему символической. Официальный представитель МИД РФ отметила, что «истинное единство Украины стало возможно только в советский период — через объединение, собирание территорий в состав УССР. Это было созидание Украины, достигнутое в ходе настоящего (а не как последние годы — галогенного) объединения нациЙ и народОВ против фашизма». Также Захарова напомнила, что в Украине обсуждалась возможность сноса монумента «Родина-Мать».

«Удачно получилось, что не снесли», - иронично отметила Мария Захарова.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в рамках «декоммунизации» на Украине предлагали также «сменить пол» монументу «Родина-Мать», переделав скульптуру в архангела Михаила.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасным фейк Bloomberg о вторжении России на территорию Украины.